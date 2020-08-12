توافد الناخبين بلجان الشيوخ في الجيزة.. وناخب: صوتوا لمن يمثلكم

توافد عشرات الناخبين على صناديق الاقتراع في ثاني أيام التصويت بانتخاب مجلس الشيوخ، في لجان البدرشين والحوامدية والصف وأطفيح، بدائرة الجيزة، صباح اليوم، للتصويت وانتخاب من يمثلهم في أول مجلس شيوخ في مصر، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الشرطة، لتسيير العملية الإنتخابية.

وقال عيد الملا، أحد ساكني مركز الصف، إنّه شارك في الانتخابات اليوم لاختيار من يمثله في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنّ العملية الانتخابية تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات واجهتنا، وأنّ القائمين على العملية الانتخابية يؤدون دورهم بشكل منتظم.

وأوضح الملا، لـ"الوطن"، أنّ لجان دائرة الجيزة نفذت الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث تواجد بوابات التعقيم داخل المقار الانتخابية والمطهرات والكمامات، مطالبا جموع الشعب المصري بالنزول إلى اللجان الانتخابية للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، لافتا إلى أنّ المشاركة في الانتخابات حق أصيل لكل مواطن مصرى.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس وتنتهي اليوم للمصريين في الداخل، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.