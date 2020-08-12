رئيس التحرير

محمود مسلم

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-8-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
09:58 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2020
سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

تقدم "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء 12 أغسطس الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد:

الليرة التركية تواصل انهيارها أمام الدولار

الدولار يسجل أعلى مستوى في أسبوع بعد أسابيع من الخسائر

الذهب يسجل تراجعا سريعا مع احتفاظ الدولار بمكاسبه

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-8-2020 في مصر