الليرة التركية تواصل انهيارها أمام الدولار

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الليرة التركية، مع البدء التعاملات في وقت سابق، اليوم، إذ وصل سعر الدولار إلى 7.30 ليرة تركية، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

كان سعر الدولار قد وصل إلى 7.34 ليرة تركية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، لينخفض بعدها إلى 7.28، ثم ارتفع لاحقًا مسجلًا سعر 7.30 ليرة تركية في أقل من ساعتين.

جدير بالذكر، أن الدولار تجاوز حاجز السبعة ليرات بدءًا من يوم 30 يوليو الماضي، ما أسفر عن موجة غضب عارمة في صفوف المعارضة التركية التي حملت وزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق مسؤولية انهيار الليرة وطالبته بالاستقالة فورًا.