نائب محافظ قنا يتابع سير العملية الانتخابية في عدد من مدن المحافظة

أجرى حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية على عدد من لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لمتابعة سير عملية التصويت، في مدن المحافظة.

واطمأن نائب المحافظ خلال جولته من القضاة ورؤساء اللجان، على خلو العملية الانتخابية من أية معوقات قد تؤثر على سيرها، مؤكدا أن هناك تنسيق مع كل الجهات المعنية للتدخل الفوري لحل أي مشكلة قد تطرأ.

وجدد نائب المحافظ دعوته لجموع المواطنين للمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري لاستكمال مؤسسات الدولة لا سيما التشريعية منها، مؤكدا أهمية دور مجلس الشيوخ في إثراء الحياة السياسية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في التاسعة صباحًا، ويستمر العمل داخل اللجان حتى التاسعة مساءً.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.