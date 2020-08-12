محافظ القاهرة لـ"الوطن": لم نرصد مخالفات بانتخابات مجلس الشيوخ

أكّد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنَّه لم يتمّ رصد أي مخالفات بشأن عملية الاقتراع في أول أيام التصويت بمجلس الشيوخ، لدى غرفة العمليات بالمحافظة.

وأضاف "عبدالعال"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّه خلال تفقده للجان تأكّد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بين المواطنين ورجال الأمن وموظفي اللجان.

وأوضح أنَّ مجلس الشيوخ يعتبر أحد الاستحقاقات الدستورية المهمة والمجالس الدستورية التي تعود بالنفع والفائدة لجميع المواطنين والجهات ومؤسسات الدولة، من بينهم محافظة القاهرة، حيث إنّه لديه مهام كبرى وهي مناقشة القوانين ودعم البرلمان لتعزيز البلاد.

عبدالعال للمواطنين: شاركوا في اختيار ممثليكم.. فهذا أغلى الحقوق السياسية والدستورية

كما دعا محافظ القاهرة، المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية، قائلا: "شاركوا في اختيار ممثليكم، فهذا أغلى الحقوق السياسية والدستورية".

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.