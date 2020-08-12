أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-8-2020 في مصر

تواصل أسعار الذهب تراجعاتها لليوم الثالث على التوالي في بداية التعاملات اليومية، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 965 و969 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 844 و848 جنيها.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 723 و727 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، لنحو 6 آلاف و784 جنيها.