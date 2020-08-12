فيديو.. فؤاد عبدالواحد يطلق أغنية "الله جابك"

أطلق الفنان فؤاد عبد الواحد أغنية جديدة تحت عنوان "الله جابك" تعاون فيه مع الملحن علي صابر، من كلمات رامي العبودي، وتوزيع ومكس وماسترنج حسام كامل، والذي قال في مقدمتها:

إجا بوقته غرامك

حبيبي الله جابك

چنت محتاجلك حيل

يالطوَّل غيابك

وتعد أغنية "الله جابك" أولى أغنيات فؤاد عبد الواحد المنفردة بعد أن طرح ألبومه الأخير "فؤاد 2020"، والذي حقق نجاحا وانتشارا واسعا، وتميزت به مجموعة كبيرة من الأغنيات.

وأطلق فؤاد الأغنية عبر قناته الرسمية في موقع "يوتيوب" من خلال فيديو جرى مونتاجه خصيصا بشكل صيفي حمل كلمات الأغنية مع الغناء، إلى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية والمكتبات الموسيقية والمتخصصة في عرض الأغنيات.