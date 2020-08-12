إقبال الناخبين على لجان مدراس المراشدة في قنا

شهدت لجنة مدرسة الشعلة بقرية المراشدة في قنا، مع بداية اليوم الثاني للاقتراع في الصناديق الانتخابية لاختيار أعضاء الشيوخ، التي يتنافس فيه 42 مرشحا على 3 مقاعد في المحافظة.

ومحافظة قنا بها 348 مركزا انتخابيا يضم 468 لجنة فرعية، وعدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يبلغ 2 مليون و26 ألفا و994 مصريا.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.