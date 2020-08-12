التنمية المحلية: الأمور مستقرة في لجان انتخابات الشيوخ

تواصل غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لليوم الثاني، متابعة سير عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في محافظات الجمهورية كافة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات، للتأكد من بدء العمل في اللجان، اعتبارا من الساعة 9 صباحا.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ"الوطن"، إنّ الأمور مستقرة بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية، ويوجد إقبال من مختلف الفئات العمرية، ويتم التعامل مع أي عراقيل وإزالتها على الفور.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.