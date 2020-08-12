صور.. الجنزوري يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمصر الجديدة

أدلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، قبل قليل، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بلجنة مدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة مصر الجديدة.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس وتنتهي اليوم للمصريين في الداخل، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.