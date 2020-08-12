السبكي يروج لـ"تؤام روحي" بصور من الكواليس: قريبا بدور العرض

روج المنتج أحمد السبكي لفيلمه الجديد "تؤام روحي"، والمقرر طرحه بدور العرض قريبا.

ونشر السبكي صورة من الفيلم، ظهر فيها الفنان حسن الرداد مع عائشة بن أحمد، وعلق "السبكي" عليها قائلا، "توأم روحي.. قريبا بجميع دور العرض".

"توأم روحي" بطولة الفنانين حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

كان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذي عرض في موسم شم النسيم، عام 2018، وشارك في بطولته هنا الزاهد وماجد المصري وبيومي فؤاد وحسن حسني ومحمد لطفي وسامية الطرابلسي، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.