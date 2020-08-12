زيادة نسب إقبال الناخبين على لجنة بكيمان المطاعنة في الأقصر

شهدت لجان الاقتراع في قرية كيمان المطاعنة، جنوب غرب الأقصر، إقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين في اللجنة الفرعية بالقرية.

ووفر أهالي القرية سيارات أجرة وميكروباص لنقل الناخبين إلى لجنة الاقتراع تسهيلًا عليهم، في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المحافظة اليوم.

وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، مع تسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

في السياق ذاته، قالت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الأقصر، إنها تابعت بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، أعمال فتح لجان الاقتراع البالغ عددها 201 لجنة وانتظام عملية التصويت بداخلها في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأكدت الغرفة أنها لم ترصد بالأمس أية شكاوى أو معوقات أثرت بالسلب على سير العملية الانتخابية، لافتةً إلى متابعتها الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز لرصد الأحداث والتعامل الفوري معها.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.