إقبال على لجان السويس للتصويت في ثاني أيام انتخابات الشيوخ

شهدت اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ بمحافظة السويس، اليوم الأربعاء، إقبالا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعدها فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا.

وشهدت لجان السيدات بحي فيصل والجناين إقبالا من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى منذ فتح باب التصويت بينما شهدت عدد من لجان الرجال بحي السويس إقبالا عن اليوم الأول.

وتواجدت قوات التأمين أمام 93 لجنة انتخابية داخل محافظة السويس، والتي يتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها.

ويتنافس بالسويس 13 مرشحا على المقعد الفردي بدائرة المحافظة، وشهد اليوم الأول للانتخابات انتظام سير العملية الانتخابية.