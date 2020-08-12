"صحة جنوب سيناء": لم نرصد حالات إصابة بكورونا خلال انتخابات الشيوخ

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الأطقم الطبية تقوم بدورها على أكمل وجهة داخل اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ، موضحًا أن كل لجنة تضم طبيب وطقم تمريض، وعيادة طبية، للتدخل السريع في حالة حدوث أي طوارئ، خاصة مع كبار السن.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه لم يجري رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الناخبين أو جميع المنسقين والمسؤولين والمشرفين على العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه يجرى قياس درجة حرارة جميع الناخبين، وتوزيع الكمامات عليهم، ووضع المطهرات على أيديهم قبل وبعد الإدلاء بأصواتهم، إضافة إلى سرد بعض الإرشادات الصحية، ومنها عدم ملامسة الوجه باليد عقب الإدلاء بصوتهم في الانتخابات إلا بعد تعقيمها، والحرص المستمر على التباعد وترك مسافات.

وأشاد وكيل الوزارة بوعي المواطنين وجميع المسئولين عن العملية الانتخابية، لالتزامهم التام بكافة الإجراءات الوقائية .

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء، تشهد تنافس بين 5 مرشحين، وعدد أصوات الناخبين بها يصل إلى 89747 ناخبا وناخبة، موزعين على 15 مقرا انتخابيا، بإجمالي 18 لجنة فرعية بمدن المحافظة التسع.