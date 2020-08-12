ورود وستائر بيضاء.. عرس ديمقراطي بلجنة انتخابات في مصر الجديدة

في قلب ميدان الحجاز بمنطقة مصر الجديدة، تجذب المدرسة الأنظار بشدة ليس فقط لشهرتها ومساحتها الكبيرة، ولكن هذه المرة لصوت الأغاني الوطنية العالية التي تصدر منها، وزينتها المختلفة للغاية، حيث تحيطها ستائر بيضاء تغطيها ورود خضراء مميزة.

لم تقتصر الزينة على ذلك فقط، ففور الدخول بها، توجد فروع ورود عديدة بيضاء تتدلى من الأسقف المعدنية بجانب "نجف" وأعمدة إضاءة ذهبية اللون، وسجاد أحمر زاهي، حيث اجتهد المتطوعين في ابتكار ذلك الشكل المختلف والمميز بشدة ليضفي جوا من السعادة على الناخبين، وفقا لقول سارة طارق، أحد المتطوعين.

تلك الزينة والأجواء المختلفة، جعلت المواطن أحمد رجب، أحد الناخبين، 67 عاما، يظن أنّها ليست مقره الانتخابي للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلا: "كنت فاكرهم بيصوروا فيلم هنا، بس الحقيقة حاجات جميلة جدا ومبهجة مشوفتهاش قبل كده".

وشاركته في الرأي أيضا، إيناس فاروق، 65 عاما، أحد الناخبات باللجنة، حيث أبدت سعادتها الشديدة بتلك الزينة، التي وصفتها بأنّها جعلت الانتخابات "عرس ديمقراطي بجد، وده الاختلاف والرقي اللي متعودين عليه في مصر الجديدة دائما".