"تنسيقية الشباب" ترصد إقبالا كثيفا على انتخابات الشيوخ في الفيوم

رصدت فرق الرصد التابعة لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، إقبالا كثيفا من الناخبين على لجان التصويت في محافظة الفيوم.

وتواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال فرق الرصد والمتابعة، عملية التصويت، بكل محافظات الجمهورية في اليوم الثاني للانتخابات في الداخل.

وتتابع الغرفة سير التصويت في 27 محافظة من خلال 1500 متابع، لرصد نسبة الإقبال على التصويت، والمخالفات، إن وجدت.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في التاسعة صباحًا، ويستمر العمل داخل اللجان حتى التاسعة مساءً.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.