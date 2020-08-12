صور.. توافد الناخبين على لجان انتخابات الشيوخ في إمبابة

شهد اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، توافد الناخبين على لجان إمبابة للإدلاء بأصواتهم، ففي مدرسة النيل الابتدائية والنصر الابتدائية المشتركة، جاء الإقبال متوسطا من الناخبين.

وقال يسري مدكور المحامي، إنّ النزول للإدلاء بصوته في الانتخابات واجب وطني: "سبت الشغل ساعة عشان أقدر أنزل لأني امبارح ملحقتش، لكن أسرتي كلها نزلت".

ولم ينس يسري اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بارتداء الكمامة رغم درجة الحرارة المرتفعة.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.