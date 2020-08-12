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تصادم سيارة نقل محملة بإسطوانات أكسجين وأتوبيس في شبرا الخيمة

كتب:

حسن صالح
02:25 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
مديرية أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

شهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حادث تصادم سيارة نصف نقل محملة باسطوانات أكسجين، بأتوبيس ركاب، لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم سعيد بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل محملة باسطوانات أكسجين، بأتوبيس ركاب.

انتقل على الفور المقدم محمد التوني، مدير مرور شبرا الخيمة، إلى موقع الحادث، وتبين عدم وقوع أي إصابات أو وفيات جراء الحادث، ورفعت أجهزة المرور بشبرا آثار الحادث لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وجاري العمل لإتمام الصلح بين الطرفين.

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