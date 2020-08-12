الدقهلية: الشباب والسيدات وكبار السن يتوافدون على انتخابات الشيوخ

أعلنت محافظة الدقهلية، توافد الشباب والسيدات وكبار السن من أبناء المحافظة، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ.

وبحسب بيان المحافظة فهناك توافد وإقبال ملحوظ من الشباب والسيدات وكبار السن وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة، على مقار اللجان الانتخابية بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط إجراءات أمنية واحترازية.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه على الجميع المشاركة الفعالة في الانتخابات لصالح الدولة المصرية، ولاستكمال هذا الاستحقاق الدستوري المهم في الحياة النيابية.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.