المرشحون يحشدون أبناء قراهم أمام اللجان في الدقهلية

حشد المرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الدقهلية، أهالي قراهم إلى لجان التصويت، واستجاب لدعواتهم كبار السن والسيدات.

وظهرت طوابير الناخبين أمام اللجان في قرى ومدن "ميت عنتر، والسمارة، وأويش الحجر، والجمالية، وميت فارس، وميت غمر".

يذكر أن محافظة الدقهلية مسجل بها 4 ملايين و338 ألفا، و465 صوتا انتخابيا، وتضم "الدائرة الثالثة فردي" 6 مقاعد فردية بمجلس الشيوخ يتنافس عليها 43 مرشحا.