مدير تحرير "الوطن": مجلس الشيوخ لم يشهد إقبالا بانتخاباته مثل هذه المرة

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة الوطن إن إصرار المصريين على المشاركة في العملية الانتخابية أمر ظاهر في الفترة الأخيرة، ومجلس الشيوخ امتداد للصورة الذهنية لمجلس الشورى، وهو مجلس منتخب ولكنه يضم نخبة أكثر من مجلس النواب من حيث تكوينه وتشريعه وشكل أعضاءه وخلافه، مشددا على أن المشاركة في الانتخابات الحالية لمجلس الشيوخ ليس لها مثيل سابق في انتخابات أي من مجالس الشيوخ السنوات السابقة.

وأضاف الخطيب خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين على شاشة "DMC" أن أحد مجالس الشورى بعد يناير 2011 شهدت مشاركة واسعة من الناخبين ولكن مجلس الشيوخ الآن المشاركة بانتخاباته أوسع وأكبر، خصوصا مع مشاركة الشباب في هذه الانتخابات كمرشحين، "القائمة التي قدمتها الأحزاب بها شباب بنسبة كبيرة، مما منح الفرصة للشباب للإقدام بشكل كبير على الحياة السياسية مما شكل حالة بالمجتمع المصري وسبب زخم بالعملية الانتخابية".

وتابع الخطيب أن مجلس الشيوخ أولته الدولة اهتماما كبيرا منذ بداية هذا العام، بالإضافة للكثير من الناخبين والسياسيين والمرشحين ممن يعتبرونه بروفة حقيقية وبث تجريبي حقيقي لانتخابات مجلس النواب بعد 3 أشهر، مما أعطى زخم لمجلس الشيوخ، مشددا على أن الأقاويل المثارة حول أن مجلس الشيوخ المشاركة فيه محدودة وغير فعالة وغير مؤثرة "المشاركة فيه فعالة والناخب عارف إنه هيروح ينتخب مين ومين هيمثله في المجلس".

وأشار الخطيب إلى أن قاطني حي الأسمرات شاركوا بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ لأن الدولة رفعت وعيهم مثلما رفعت مستواهم الاجتماعي، "الدولة وفرت لهم لجان مؤمنة صحيا وأمنيا وتنظيميا، مما رفع الوعي لدى الناخب بالأسمرات وغير الأسمرات، وأصبح المواطن يشعر برضى كامل عن الدولة المصرية، وارتفع الوعي لدى المواطن المصري السياسي والاجتماعي".

واختتم الخطيب حديثه: "اللي بيحصل دلوقتي في انتخابات مجلس الشيوخ هو نجاح كبير للدولة المصرية التي راهنت على هذا المشهد منذ 6 سنوات".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.