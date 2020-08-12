مسئول دبلوماسي: مصر شريك استراتيجي لروسيا في الشرق الأوسط وعموم أفريقيا

قال إيهاب نصرالسفيرالمصري لدى روسيا، إن "مصرشريك رئيسي لموسكو في عموم القارة الإفريقية والشرق الأوسط، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وموسكو يمثل40% من حجم التجارة بين روسيا وكل القارة الإفريقية".

وأكد السفير المصري في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء، أن "مصر ترتبط مع روسيا باتفاق للتعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأن هناك تبادل زيارات بين الرئاستين المصرية والروسية سنويا "

وتطورت العلاقات الاستراتيجية المصرية الروسية خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ نهاية العام 2017 بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة، والتي صاحبها حسم عدد من الملفات العالقة، أهمها توقيع عقود محطة الضبعة النووية.