روسيا تُطلق اسم "سبوتنيك ـ 5" على أول لقاح في العالم ضد كورونا

أطلقت الشركة الروسية المنتجة للقاح ضد كورونا، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اسم "سبوتنيك ـ 5".

وأوضحت الشركة - حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية - أنه جرى اختيار هذا الاسم، نظرا لما يحمله من رمزية، لأن أول قمر صناعي روسي حمل اسم "سبوتنيك"، والذي أطلق في عام 1957.

واختار المختصون هذا الاسم كون تسجيل أول لقاح ضد وباء عالمي يعد مرحلة تغيير مهمة في تاريخ البشرية، لا تقل أهمية عن إطلاق أول قمر صناعي روسي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، معربًا عن أمله في أن يبدأ إنتاج هذا اللقاح بكميات ضخمة في المستقبل القريب.