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فيديو.. استعراض وألعاب بهلوانية أمام لجنة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس

كتب:

كريم عثمان ومحمد الليثي
03:42 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
استعراض وألعاب بهلوانية أمام لجنة انتخابات الشيوخ

استعراض وألعاب بهلوانية أمام لجنة انتخابات الشيوخ

قدم عدد من المهرجين ألعابا كوميدية وحركات بهلوانية خفيفة الظل أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ، أثناء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع، داخل اللجان الخاصة بمدرسة سيزا نبراوي، بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وشاهد الناخبون الحركات التي نفذها المهرجون في سعادة بالغة، وأجواء يكسوها المرح، أمام لجان الانتخاب.

وشهدت اللجان حالة من التنظيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تمثلت في علامات التباعد الاجتماعي الملصقة على الأرض، وارتداء الكمامات بشكل دائم.

ويعد اليوم الأربعاء، هو ثاني أيام عملية الإدلاء بأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعدما انتهى تصويت المصريين بالخارج، الثلاثاء.

وحثّ المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلاً في بيان صحفي أمس الأول: "أدعو المصريين إلى النزول بكثافة يومي الاقتراع المحددين في الداخل والمشاركة بقوة مع الالتزام بكثافة الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل ممارسة حقهم السياسي وإظهار للعالم أجمع صورة مصر المشرقة".

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