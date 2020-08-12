عاجل.. مقاتلة يونانية تطارد طائرة تركية مصاحبة لسفينة تنقيب

حلّقت، اليوم الأربعاء، طائرة مقاتلة يوناينة من طراز "إمبراير إي إم بي 145" في سماء جزيرة كرييت والجزر المحيطة بها، وذلك ردا على إطلاق السلطات التركية مقاتلة "اف-16" لحماية سفينة المسح الزلزالي "أورتش رئيس" التابعة لأنقرة.

وأوضح موقع "تي 24" التركي أن "رواد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تركيا تداولوا أنباء بشأن تحليق طائرة "إمبرايرإي إم بي 145" فوق الجزر اليونانية، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وكشف موقع "يني أكت" التركي، عن تحليق مقاتلة "إف - 16" تابعة للجيش التركي، بجانب سفينة المسح الزلزالي "أوروتش رئيس"، التي أرسلتها السلطات التركية إلى شرق البحر المتوسط.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أعلن في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأربعاء، بدء سفينة "أوروتش رئيس"، بأعمال المسح السيزمي ثنائي الأبعاد شرق المتوسط.

وفي وقت سابق ، هدد وزير داخلية قبرص الجنوبية، نيكوس هيريستودوليدس، باعتقال أفراد طاقم سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" وفقًا للقانون الدولي، وذلك على خلفية إصرار تركيا على إرسال سفينتها لإجراء عمليات تنقيب وبحث زلزالي في المياه الإقليمية لقبرص واليونان بالمخالفة للقوانين الدولية.

وكانت السفينة التركية قد أبحرت، الاثنين، من ولاية أنطاليا إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب، برفقة سفينتي "أتامان" و"جنكيز خان".

كانت القوات المسلحة اليونانية قد أعلنت حالة التأهب القصوى في عموم وحدات الجيش اليوناني، وأكدت أن قواتها البحرية تراقب تحركات السفن التركية داخل المتوسط عن كثب، وأنها طالبت قباطنة السفن التركية بمغادرة الجرف القاري اليوناني.