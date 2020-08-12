الأردن يغلق معبر "حدود جابر" مع سوريا بسبب تزايد إصابات كورونا

أعلنت السلطات الأردنية اليوم الأربعاء إغلاق معبر "حدود جابر" مع سوريا بدءا من غد الخميس ولمدة أسبوع حتى 20 أغسطس الجاري بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح وزير الداخلية الأردني سلامة حماد -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- أن "قرار الإغلاق يأتي بناء على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، وترأس جانبا منه رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز".

كما قررت اللجنة، تكليف وزير الصحة الأردني الدكتورسعد جابربالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة للحجرعلى العاملين في المركز، وإجراء الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص، وذلك بعد تزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة بالمركزبفيروس كورونا.

أشارت اللجنة إلى ضرورة استكمال وتسريع إجراءات التخليص على البضائع الموجودة حاليا في المركز قبل إغلاقه.

وأكد رئيس الوزراء الأردني على إعادة النظر بجميع الإجراءات، ليس فقط في مركز حدود جابر، وإنما أيضا في مركزي حدود "الكرامة" و"العمري" بعد أن أصبحت هذه المعابر الثلاثة مصدرا لانتقال الوباء إلى ساحة الأردن الداخلية.

ووجه رئيس الوزراء الأردني بتزويده خلال الأيام القليلة المقبلة بتقرير وخطة عمل متكاملة لتطوير الإجراءات التي بدأ تنفيذ بعضها على أرض الواقع خصوصا في مركز حدود العمري، حيث سيجري خلال الـ 72 ساعة المقبلة معالجة معظم الأمور التي جرى طرحها، وكذلك الأمر فيما يتعلق بمركزي حدود الكرامة وجابر.

وأوعز الرزاز بتشكيل لجنة ميدانية للتقصي والكشف ميدانيا على واقع مركز حدود جابر تتشكل من الوزارات والأجهزة المعنية للبحث في آليات التعامل مع العاملين المتواجدين حاليا في المركز الحدودي، وتخصيص أماكن لحجر العاملين سواء من القطاع العام أو الخاص العاملين في التخليص وغيرها، لافتا إلى وجود لجنة مشكلة بخصوص البنية التحتية في وزارة الاشغال، ولجنة أخرى برئاسة محافظ من وزارة الداخلية لمتابعة هذه الأمور أولا بأول.