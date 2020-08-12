اسكتلندا تكشف عن إصابات شديدة الخطورة في حادث القطار

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، إنّ عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة عندما خرج قطار ركاب عن القضبان، صباح الأربعاء، على الساحل الشرقي لاسكتلندا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا يتصاعد من منطقة غابات بالقرب منستونهيفن، جنوبي مدينة أبردين النفطية، بعد خروج القطار التابع لشركة سكك حديد اسكتلندا عن القضبان بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون عن حزنه عندما علم بأمر "الحادث شديد الخطورة"، وأنّ قلبه مع جميع المتضررين.

ونقلت رويترز عن ستيرجن قولها: "على الرغم من أنّ التفاصيل لا تزال تتواتر، يؤسفني القول إنّ هناك تقارير مبكرة عن إصابات خطيرة".

وتلقت الشرطة تقارير عن خروج قطار عن مساره قرب منستونهفين، وهي بلدة تقع على بعد 15 كيلومترا جنوب أبردين، في الساعة 0940 من صباح الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم شرطة اسكتلندا، إنّ خدمات الطوارئ موجودة حاليا في مكان الحادث.