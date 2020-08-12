رئيس البورصة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالتجمع الخامس

أدلى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، قبل قليل، داخل لجنته بمدرسة القاهرة التجريبية بمنطقة التجمع الخامس، في ثاني أيام الاقتراع بالداخل.

وشهدت اللجان حالة من التنظيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تمثلت في علامات التباعد الاجتماعي الملصقة على الأرض، وارتداء الكمامات بشكل دائم.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس وتنتهي اليوم للمصريين في الداخل، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.