مصدر مسئول: المتحف الكبير لم يتأثر بحريق الرماية

أكد مصدر مسئول بالمتحف المصري الكبير سلامة المتحف من الحريق الذي نشب اليوم بميدان الرماية، والذي يبعدعن المتحف بنحو كيلو متر.

وأشار المصدرفي تصريح للوطن، إلى أن" الحريق بعيد تماما عن المتحف، ولم تلحق به أي أضرار".

يذكرأن المتحف المصري الكبير يقع بالقرب من أهرامات الجيزة ، وتم بناؤه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، ويستوعب 5 ملايين زائر سنويا، كما يحتوي المتحف على مباني الخدمات التجارية والترفيهية ومركز الترميم والحديقة المتحفية التي سيزرع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم.