"العناني" يناقش تطورات العرض المتحفي لآثار المتحف المصري الكبير

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور الطيب عباس مدير الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير والمهندسة يمنى إسماعيل معاون الوزير لشؤون المتحف الكبير، وذلك لمناقشة آخر التطورات الخاصة بسيناريو العرض المتحفي ونصوص البطاقات التعريفية للقطع الأثرية بقاعات عرض كنوز الملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى سيناريو العرض الخاص بالمرحلة الثانية للقاعات الرئيسية بالمتحف.

كما اجتمع وزير السياحة والآثار مع ممثلي مصلحة سك العملة المصرية لمناقشة التصميمات الخاصة بالعملات التذكارية التي سوف يتم إصدارها بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير عام ٢٠٢١.

ووجه الوزير بأن يتم توحيد تصميم العملات المقدمة وأن يتم الاستعانة بالعناصر المعمارية المميزة للمتحف المصري الكبير كالواجهة الأمامية للمتحف وكذلك الاستعانة بأهم القطع المعروضة كقناع الملك توت عنخ آمون.