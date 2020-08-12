متطوعون أمام إحدى لجان بولاق الدكرور للتعريف بطريقة الإدلاء بالصوت

أمام لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي بمنطقة بولاق الدكرور، جلس مجموعة من الشباب، على كراسي ومكاتب خشبية، يشرحون أسس وقواعد الانتخابات على الناخبين، حتى لا يتكرر ما حدث أمس، في اللجنة ذاتها.

كان عدد المواطنين أدلوا بأصواتهم بشكل خاطئ دون علم منهم، ما أدى إلى حرمانهم من الصوت الانتخابي، وقرر مجموعة من شباب المنطقة، أن يجلسوا أمام اللجنة، لمساعدة الناخبين دون توجيههم لأحد المرشحين.

يقول أحمد جمعة بكالوريوس تجارة، إنهم متطوعون جاءوا لتعريف الناخبين بقواعد التصويت: "بنفهّم الناس العملية الانتخابية ماشية إزاي، وبنخدم أهل الدايرة، ونفهمهم إزاي ينتخبوا، علشان أصواتهم ماتبقاش باطلة".

ويضيف: "دورنا إننا نوعيهم وبس، وهما حرين في اختيار المرشح اللي يمثلهم".

ويقول عمرو الطيب، أحد المتطوعين: "مش بنقول لحد ينتخب مين، بنفهم الناس إنهم يختاروا 8، علشان الصوت مايبقاش باطل.

"يمسك بطرف الحديث، طارق عادل، ويقول إن تلك الخدمة مقدمة لأهل المنطقة بشكل تطوعي: "جيت هنا الساعة 7، وبنمشي الساعة 9، وبناكل قدام اللجنة، علشان مايكونش فيه فرصة إن حد يدخل، وهو مش عارف يعمل إيه، لأن الناس بتتخض من شكل الورقة الانتخابية".