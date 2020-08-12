الغزالي: المرأة المصرية لها الدور الأكبر في المشاركة في الانتخابات

أكدت الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن المرأة المصرية أصبحت لها دور مؤثر وفعال وتشارك بقوة في التصويت في جميع الاستحقاقات الانتخابية.

واضافت «الغزالي»، أن المرأة تعي أهمية المشاركة في الانتخابات وحظيت بالريادة فى جميع الاستحقاقات خلال السنوات الماضية والتي تأتي نتيجة لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، مشيرة أن المرأة المصرية شريك أساسي" في العملية السياسية، ولعبت دورا كبيرا على مر التاريخ في دعم الدولة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضحت أن مصر لها دور كبير في المنطقة في تمكين المرأة والتي تعد «نموذج» للعديد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بتمكين المرأة حيث حظت بدعم رئاسي وحكومي غير مسبوق خلال ال٦ سنوات الماضية كوزيرة وسفيرة ونائبة وفي منصب المحافظ وغيرها من الوظائف القيادية.