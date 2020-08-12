العراق يستدعي السفير التركي على خلفية الانتهاكات المستمرة شمالي البلاد

استدعت الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، السفير التركي لديها فاتح يلدز، على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي شمالي البلاد، ومنها القصف الأخير بطائرة مسيرة الذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل والتي تسبب في مقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي.

وقالت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إن مذكرة الاحتجاج، التي سلمها وكيل الوزارة عبد الكريم هاشم إلى السفير التركي، حملت حكومة الأخير مسؤولية هذا الاعتداء الآثم، كما طالبت الجانب التركي بتوضيح ملابساته ومحاسبة مرتكبيه".

وشددت الخارجية العراقية على ضرورة أن تباشر الحكومة التركية بإيقاف القصف، وسحب قواتها المعتدية من الأراضي العراقية كافة، التي استهدفت ولأول مرة قادة عسكريين كانوا في مهمة لضبط الأمن في الشريط الحدودي بين البلدين.

وألغت الحكومة العراقية زيارة وزير الدفاع التركي إلى بغداد، وكذلك جميع الزيارات المقررة للمسؤولين الأتراك في الوقت الراهن.