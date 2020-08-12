الكنيست يصادق على تأجيل تمرير ميزانية الاحتلال 3 أشهر

صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية لـ3 أشهر، بتأييد 56 عضو كنيست ومعارضة 41.

وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية: يهدف مشروع القانون لإعطاء فرصة لتسوية الخلاف بين حزب "الليكود" و"أزرق أبيض" حول مدة الميزانية، حتى شهر نوفمبر المقبل، وبالتالي تفادي إجراء انتخابات مبكرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ويريد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التصويت على ميزانية للعام الحالي فقط، بينما يطالب رئيس "أزرق أبيض"، بيني جانتس، بالتصويت على ميزانية للعامين الحالي والمقبل حسب نص الاتفاق الائتلافي بينهما.

ويستوجب المصادقة على مشروع قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية بالقراءات الثلاث، لكي يصبح ساري المفعول، ويبعد احتمال حل الحكومة والكنيست بحلول 24 أغسطس الحالي والتوجه إلى انتخابات رابعة.

وخلال جلسة صاخبة لمناقشة مشروع القانون الذي نص على منع عضو كنيست متهم بقضايا جنائية من تشكيل حكومة، شهدت الكنيست تبادلا للاتهامات بين مقدّم المشروع، رئيس المعارضة، يائير لابيد، ونتنياهو. ما دفع الأخير إلى الصعود فجأة إلى منبر الكنيست والرد على مشروع القانون.