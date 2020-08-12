ما سبب وأعراض الجلطة الدماغية؟.. أستاذ جراحة مخ يجيب

قال الدكتور محمد صوان، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، إن الجلطة تعني هي عبارة عن وقف سريان الدم في جزء معين بالجسم، بسبب ضيق شديد جدا، منع الدم أو انسداد كامل، ويحدث نتيجة تفاعلات داخل الأوعية الدموية، تسد سريان الدم تماما بالمنطقة ما يمنع وصول الدم لها، ويبدأ النسيج بالموت.

وأضاف "صوان" خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومنى عبد العزيز، أن أي فيروس أو بكتريا يدخل بجسم الإنسان تبدأ الخلايا المناعية في محاصرته، إذ تبدأ هذه الخلايا في محاصرته بعدد محدود للتعرف على العدو الموجود ثم يرسل تقارير لجهاز المناعة لمدى قوى هذا الفيروس.

وأوضح أن لغة التخاطب بين جهاز المناعة الطرفي والمركزي هو "عاصفة السيتوكين"، لافتا إلى أن السيتوكين إذا خرجت بكمية كبيرة ستحارب الفيروس أو البكتريا وتدمر الأنسجة الطبيعية الموجودة بما فيها الأوعية الدموية، وهذه هي بداية حدوث الجلطات والتفاعلات والالتهابات التي تغلق الأوعية الدموية خاصة الصغيرة منها.

وأشار إلى أن سبب اندفاع السيتوكين بهذه القوة يرجع إلى نقص الأوكسجين في الجسم، مطالبا المواطنين بضرورة شراء جهاز قياس الأوكسجين، لافتا إلى أن سعره رخيص ومتوفر في الصيدليات، ويفضل استخدامه لأصحاب الأمراض المزمنة أو للأشخاص المخالطين للمرضى.

وأكد أن أعراض الإصابة بالجلطات الدماغية تتمثل في تعبيرات الوجه والتي تتمثل في هل وجه الشخص به سيمترية أم لا؟ أو وجهه معوج، وهل الشخص يستطيع الحديث بسهولة أم لا؟، كما أن الأعراض تتمثل هل الذراع به ثقل أم لا، كما يجب الاهتمام أن يكون معدل التنفس ونبض القلب منتظم، وهناك تحليل دم يحدد ما إذا حدث تجلط في الجسم أم لا.