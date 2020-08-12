الوطنية للانتخابات: الفرز باللجان الفرعية والغرامة على المتخلفين

أكد المستشارلاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض انتظام استمرارعمل اللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني والأخيرللجولة الأولى لهذه الانتخابات،.

وشدد على أن جميع الجرائم الانتخابية لا تسقط بمضي المدة، متعهدا بتطبيق الغرامة المنصوص عليها لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.

وقال المستشارلاشين إبراهيم، إن "اليوم الثاني لاقتراع المصريين بالداخل لم يشهد أي مخالفات تؤثرعلى سير العملية الانتخابية، وأنه عقب انتهاء التصويت ، سيتم الفرز داخل اللجان الفرعية، وارسال الحصر العددي لكل لجنة إلى اللجان العامة للقيام بدورها بإعلان الحصرالعددي لمجموع لجان الدائرة الواحدة.

وترسل اللجان العامة الحصر العددي لعدد الناخبين المقيدين بها ومن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تباعا.

وبحسب لاشين ، فإنه "وفقا للجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها نتيجة الجولة الأولى يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجاري".

وحث المستشار لاشين إبراهيم، المصريين على ضرورة النزول إلى اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلا، إن "حب الوطن والانتماء إليه ليس سهلا إنما هو عمل ثقيل، يحتاج إلى التضحية الحقيقة من أجل بنائه".

وأشار "رئيس الوطنية للانتخابات" إلى أن" نزول المصريين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ هو تلبية لنداء الواجب في بناء الوطن وتحسين أحوال المواطن، فالانتخابات تشكل الركيزة الأساسية في مسار الديمقراطية، التي تساعد على الاستقرار والأمان الذي يخلفه التقدم والرقي.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم أنه" لابد أن يكون هناك رغبة حقيقية من شعبنا العظيم لتوطيد أساس الديمقراطية والحياة التي تقوم على المساواة والعدل من خلال القنوات الرسمية التي كفلها الدستور والقانون ، والتي من بينها الاقتراع السري المباشر، حيث يمكنه اختيار من يمثله في مجلس الشيوخ الذي يدعم تلك الأسس ويرسخ لدعائم الديمقراطية".