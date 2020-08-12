نهاد أبوالقمصان: الرئيس السيسي أعطى للمرأة حقها في الحياة السياسية

قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي سعى فور توليه السلطة إلى ضرورة إعطاء المرأة حقها، وهي التي لها دور كبير في المشاركة وإنقاذ مصر".

وأضافت أبو القمصان " وبناء على ذلك التوجه، جاءت التعديلات الدستورية موافقة لما دعا إليه الرئيس ، وحصلت المرأة على نسبة 25% من مجالس البرلمان".

وأكدت "أبوالقمصان"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، أنه "مازال هناك مقاومة شديدة بخصوص مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتظل الحياة الديمقراطية في مصر بحاجة ماسه إلى مزيد من النضج وذلك لتنازع المصالح الشخصية أكثر من طموح المشاركة العامة لكل فئات المجتمع وتمثيل أفضل لهم في الحياة السياسية". وأوضحت أنه"لولا حماية الدستور للنساء بنسبة الـ10% لمجلس الشيوخ لم يكن ليحصلوا على تلك النسبة في المجلس الجديد".

وأشارت إلى أن "ترشيحات القوى السياسية ونسبة دعم الأحزاب للمرشحات في انتخابات مجلس الشيوخ لا تتجاوز الـ6%، في حين وصلت نسبة السيدات 14% على المقاعد الفردي للمستقلات، وهن الأفضل والأشجع ويقودن غمارالمعارك دائما في الانتخابات".

ولفتت نهاد أبو القمصان إلى أن "البرنامج الرئاسي للشباب قد أهل عددا كبيرا من شباب الجنسين للدخول في غمار الحياة السياسية، وذلك بعدما خضعوا لمحاضرات كثيرة ساعدتهم في تحقيق حياة أفضل للحياة السياسية المصرية بعيدا عن مظلة الأحزاب".

وتابعت: "علشان نعمل حياة سياسية مظبوطة لازم الأحزاب تكون قوية، ولازم ندعم الأحزاب ونقويها، وأحنا بنعول على نظام الفردي، ولازم نفرق بين قبل دخول مجلس الشيوخ بالتدريب وخلق كوادر للمشاركة العامة بالمجتمع، وبعد مجلس الشيوخ هيكون محتاج تأهيل وتدريب على المهام الجديدة للفائزين بالانتخابات".