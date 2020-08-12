رئيس "انتخابات المنوفية" لـ"الوطن": كبار السن والمرأة الأكثر تصويتا

أكد المستشار ثروت عامر رئيس اللجنة العامة بانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية، أن كبار السن والسيدات الأكثر أقبالًا في انتخابات مجلس الشيوخ في المحافظة، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع نسبة الوعي لديهم مقارنة بالفئات غير المشاركة.

وأوضح رئيس اللجنة لـ"الوطن"، أن نسبة المشاركة ارتفعت في اليوم الثاني، مقارنة بأمس.

وأضاف، أن العملية الانتخابية تسير في جو هادئ، ووعي كامل من المواطنين بدورهم في الانتخابات في ضوء الإجراءات الأمنية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا بين المترددين على اللجان.

وطالب "عامر" المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم، واستغلال حقوقهم في اختيار من يمثلهم ويعبر عنهم في مجلس الشيوخ، مشددًا على أن اللجان الأعلى مشاركة في الانتخابات بالمنوفية هي تلك الموجودة في قرى المرشحين.

وأكد رئيس اللجنة، عدم تسجيل أي مخالفات رسمية لأي حزب في العملية الإنتخابية بالمنوفية، كما أن للجنة العامة لم تصلها أي شكاوى من أي مرشح أو مندوب عنه.