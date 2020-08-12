متطوعون يساعدون الناخبين في إيجاد لجانهم الانتخابية بالزاوية

تطوع بعض الشباب، في مساعدة المواطنين من أجل إيجاد لجانهم الانتخابية بمنطقة الزاوية التابعة لدائرة القاهرة، وحرصوا على التواجد بالقرب من اللجان، وكتابة أرقام اللجنة ومكانها لكل الناخبين، عن طريق استخدام الإنترنت، وذلك في إطار اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساءً.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.