القوات المسلحة تواصل تنفيذ أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020

كثفت عناصر القوات المسلحة في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لليوم الثاني من وجودها في محيط اللجان؛ لتقديم الدعم اللازم كاحتياطيات قريبة وبعيدة لعناصر التأمين؛ للتصدي لأي عدائيات محتملة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة، في تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية.

وتنفذ القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق بتنفيذ الدوريات الثابتة ومتابعة الأحداث طوال فترة الانتخابات ومتابعة أي أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وأعرب عدد من المواطنين المشاركين في الانتخابات عن تقديرهم للدور الكبير الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في تأمين العملية الانتخابية بكل نزاهة وحيادية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

تأتي تلك الجهود التي تبذلها القوات المسلحة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري.