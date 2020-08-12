إقبال على التصويت قبل ساعات من غلق لجان "الشيوخ" بدمياط

شهدت لجنة 146 بمدرسة معاذ القصبى بقرية الركابية بمحافظة دمياط، مسقط رأس أحد المرشحين، إقبالًا من قبل الناخبين الرجال، وذلك قبل إغلاق اللجان الانتخابية بساعات قليلة.

ولم يختلف الأمر كثيرًا في لجنة 166 بجمصة وكفر سليمان بكفر سعد، والتي شهدت إقبالًا من الرجال الذين كانوا أكثر تصويتًا من السيدات، فيما هذا استبدلت سيدات قرية السواحل بمركز كفر البطيخ الكمامة بالنقاب، وجلست فتيات أمام اللجان لاستخراج أرقام الناخبين.