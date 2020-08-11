محافظ دمياط: انتهاء اليوم الأول من الانتخابات بلا شكاوى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ انتهى دون رصد أي شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

وأشارت الدكتورة منال إلى أن اللجان الانتخابية البالغ عددها 251 لجنة بنطاق محافظة دمياط، فتحت أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحا، لافتة إلى أن الكتلة التصويتية بالمحافظة تقدر بنحو مليون و 40 ألفًا و 480 ناخبًا، مؤكدة أنه يجري متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وناشدت المواطنين الذين لم يدلون بأصواتهم في اليوم الأول، النزول إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، نظرًا لما سيمثله مجلس الشيوخ من أهمية بالغة في إثراء الحياة السياسية بمصر واستكمال مسيرة الإصلاح التى تنتهجها الدولة في الفترة الحالية.