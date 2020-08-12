وزير إماراتي: جامعة بن زايد للذكاء الاصطناعي قوة دافعة للثورة الصناعة

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن جامعة بن زايد للذكاء الاصطناعي تسعى بناء وصقل المهارات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من النمو والتقدم والتطور، كما تُعد التقنيات المتطورة، والذكاء الاصطناعي تحديداً، قوّة دافعة للثورة الصناعية الرابعة وعنصراً محورياً لمستقبل مستدام ومزدهر.

وأوضح "الجابر"، خلال تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، أن أهمية الجامعة تكمن في بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالمهارات والخبرات الفنية لتمكينها من المساهمة في تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات وإثراء قدراتنا في مجالات البحوث والتطوير، وبالتالي الارتقاء بالقطاعات الصناعية والمساهمة في الازدهار الاقتصادي الشامل في الدولة.

وأوضح "الجابر"، أن الحصول على شهادة من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي سيتيح للخريجين اكتساب المهارات والكفاءات لإطلاق الطاقات الكاملة للذكاء الاصطناعي لما فيه منفعة السكان والمجتمع والاقتصاد في دولة الإمارات وخارجها.

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، عن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق لدفعة الخريف من عام 2021، حيث سيبدأ الطلاب المقبولون رحلتهم الدراسية في مجال الذكاء الاصطناعي في حرم الجامعة بمدينة مصدر.

وقررت الجامعة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، زيادة عدد الطلاب المؤهلين للقبول للعام الدراسي الأول المقرر انطلاقه في يناير 2021 إلى 100 طالب، حيث قام نحو 90% منهم حتى الآن بقبول عرض جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتقدم 2232 طالبًا من 97 جنسية مختلفة بطلبات للالتحاق بالجامعة، مع الإشارة إلى أن الطلاب المؤهلين للقبول يأتون من 31 دولة يقع معظمها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.