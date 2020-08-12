يقلل استهلاك الكهرباء.. 10 خطوات للحفاظ على التكيف في الصيف

الحفاظ على صيانة مكيف الهواء، لن يوفر الطاقة فقط، بل ستطيل عم الافتراضي للتكيف، ما سيوفر المال في استبدال المبكر للمكيف، وفقًا ديف مودي، خبير HVAC من خبراء الخدمة، الذي يؤكد أن مكيف الهواء يحتاج إلى عناية منتظمة للتأكد من أنه يعمل بأعلى كفاءة، أفضل وقت لاستخدام هذه النصائح هو قبل بدء كل موسم تبريد.

تستعرض "الوطن"، خطوات للحفاظ على التكيف في الصيف في 10 خطوت، وفقًا لموقع " diynetwork" الأمريكي.

إغلاق الجهاز

يجب أن يتم إغلاق جهاز مكيف الهواء، وذلك للحفاظ على الطاقة، والحفاظ على قدرة الجهاز على العمل، خاصة في حالة عدم احتياجه للعمل.

الابتعاد عن الأجهزة الالكترونية الأخرى

استخدام التكييف جانب أجهزة اليكترونية مثل التلفزيون أو الكمبيوتر، يمكن أن يؤدى إل ارتفاع درجة الحرارة، مما يعيق عمل الكمبرسور لا يعمل بنفس القدر، لذلك يجب الاتعاد عن جميع الأجهزة التي تنبعث منها الطاقة.

تنظيف المكيف استمرار

يجب إزالة الأوساخ بصورة منتظمة، للحفاظ على نظافة الهواء المستخرج من المكيف، وذلك من خلال إزالة اللوح الخارجي، وتنظيف الوجه بعيدُا عن الجزء العلوي من التكيف باستخدام قماش، أو مكنس كهربائية.

تنظيف المروحة

قم بإزالة الأغطية الخارجية، واستخدام الفرشاة المرفقة في مكنسة الكهربائية للتخلص من الأتربة المتراكمة.

قم بتغيير فلتر الهواء مرة واحدة في الشهر

تغيير فلتر الهواء في نظام تكييف الهواء بشكل منتظم هو أفضل ما يمكن للحفاظ على الجهاز، حيث يعمل مرشح الهواء على منع الجسيمات مثل الوبر والأوساخ والغبار من التسلل إلى غرف منزلك، ولكن لا يمكن لمرشح الهواء أن يعمل بكفاءة إلا إذا كان نظيفًا.

عندما تكون فلاتر الهواء متسخة لا تعمل بكفاءة ، وهي تسبب ضغط زائد على مكيف الهواء، الإضافة إلى أنها تقلل من جودة الهواء.

حافظ على الملفات نظيفة

تعد ملفات تكييف الهواء مكونًا مهمًا في نظام التكييف، فهي تساعد المبردات على امتصاص الحرارة وتبريد منزلك.

بمرور الوقت، تصبح الملفات مليئة بالأوساخ مما يقلل من كمية الحرارة التي يمكن أن تمتصها.

ولتجنب وجود ضغط غير ضروري على مكيفك، تأكد من الحفاظ على نظافة الملفات، ونوصي بالبدء بتنظيف المنطقة المحيطة بوحدة المكثف (المكون الخارجي) من أي حطام.

افحص الزعانف

يوجد داخل كل نظام تكييف مكثف ومبخر، ولكل منهما زعانف، بمرور الوقت، يمكن أن تنحني هذه الزعانف وتتسبب في عدم كفاية تدفق الهواء.

للحفاظ على كفاءة عمل مكيف الهواء، افحص الزعانف بانتظام للتأكد من عدم ثنيها، إذا لاحظت ثنيًا، يمكنك شراء مشط زعنفة لعلاج المشكلة، أو الاتصال بفني تكييف هواء متخصص للمساعدة.

تحقق من عدم وجود تسرب

تكييف الهواء يستخدم غاز الفريون في عملية التبريد، لذلك يجب الحفاظ عليه من التسريبـ لذلك لاد من إصلاحه سريعًا، فاستمرار تشغيل وحدة التيار المتردد بدون فريون يؤدي الى تعطل التكييف في وقت مبكر.

اختيار دجة الحرارة المناسبة

اختيار درجة حرارة مثالية يمكن أن تحافظ على عمر التكييف، ويمكن اختيار درجة حرارة على رقم 25 إلى 23، أو 75 درجة فهرنهايت هي اكثرها فعالية من حيث التكلفة لتشغيل تكييفك.

منع قطر الماء من خارج الوحدة

يمكن منع تسريب الماء من خط الصرف الاساسي المسدود، لإصلاح هذا يمكن من خلال أنبوب أبيض صغير من البلاستيك يخرج من الحائط خارج المنزل أو الشقة، عادة ما يكون منخفضًا على الحائط.