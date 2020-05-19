أستاذ طب نفسي يحذر من "اكتئاب كورونا": يجب التكيف مع الفيروس

قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، إنه من لم يقدر على التكيف مع جائحة فيروس كورونا سيعاني وإذا لم يجد من يساعده على التكيف، من الممكن أن يسقط في المرض النفسي، لافتاً إلى أن البلاد التي أصيبت إصابات شديدة مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا، ظهر فيها حالات نفسية شديدة من الاكتئاب ومحاولات انتحار.

وأضاف مهدي، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك بعض المراكز بدأت تتحدث عن أنه يجب على العاملين بالصحة النفسية أن ينتبهوا لأنه ربما يكون هناك موجات من الاضطرابات النفسية.

وأكد، على ضرورة معرفة التفاصيل الجديدة من مصادر موثوق منها عن المرض لأن من يكون أكثر عرضة للاكتئاب هم من يتخذون معلوماتهم من "الفيس بوك" ومصادر غير موثوق منها، مضيفًا أنه من الضروري محاولة ممارسة القدر المتاح من الأنشطة العادية، وذلك لضمان عدم الوصول لهذه المرحلة من الاكتئاب.

وتابع، أنه يجب التكيف مع الفيروس وعدم متابعة الأعداد يوميا بشكل وسواس قهري، ويجب ممارسة عمل أو هواية حتى لا مصاب بالاكتئاب فبعض المواطنين قاموا بعمل ورش تصنيع في البيوت وبيعها.