محافظ الغربية: الشباب يحتفلون بيومهم العالمي وبنزولهم في الانتخابات

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ تسير بشكل على ما يرام بالمحافظة، حيث إن المحافظة استعدت لوجيستيًا كما أنها طبقت الإجراءات الاحترازية والتأمينية منذ اليوم الأول.

وأضاف "رحمي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن هناك التزاما من المواطنين لتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما أن هناك شبابا يتطوعون لتنظيم زملائهم وأهالي المحافظة للدخول بالمقار الانتخابية.

وأكد أن هناك تزايدا في أعداد الناخبين مقارنة بأمس، متابعا: "في فترة العصر شهدت تزاحم أمام بعض اللجان خاصة في القرى، الشباب نازل يحتفل بيومه العالمي في الانتخابات، اليوم تظاهرة جميلة فيها الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الهمم، الناس حاسة بالمسؤولية".