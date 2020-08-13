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محافظ أسوان: الحرارة وكورونا لم يمنعا المواطن من النزول في الانتخابات

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محمد عزالدين
08:13 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
محافظ أسوان

محافظ أسوان

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إن درجة الحرارة بالمحافظة، وجائحة كرورنا، لم تمنعا أهالي المحافظة من المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال التغطية الخاصة لانتخابات مجلس الشيوخ على قناة "صدى البلد"، أن المحافظة اهتمت بالإجراءات الاحترازية للخروج من الانتخابات بأفضل شكل في جميع اللجان، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي راحة المواطن وتذليل العقبات أمامه.

وتابع محافظ أسوان، أن الإقبال الثلاثاء كان أقل من اليوم، إلا أن إحساس المواطن بالانتماء أمر رائع، وأهالي المحافظة يعتبرون هذا الحدث "عيد" باحتفالات رائعة وأغانٍ وطنية أمام اللجان، فضلًا عن أنه ليس هناك أي خروقات أو رصد أي مشكلة في هذه العملية الانتخابية.

واختتم حديثه أن السيدات تواجدوا بشكل مكثف للغاية منذ بدء العملية الانتخابية أمس، بالإضافة لكبار السن، وانضم إليهم الشباب اليوم، وحرصوا على التواجد منذ صباح اليوم بكثافة، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني له دوره الرائع في المحافظة، ورصدنا ذلك في جائحة كورونا، بتوصيل العلاج وأجهزة التنفس الاصطناعي إلى المنازل.

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