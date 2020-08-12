تزايد أعداد الناخبين على لجان مزغونة للتصويت بمجلس الشيوخ

شهدت لجان مزغونة وأبو رجوان والصف وأطفيح، بدائرة الجيزة، تزايد أعداد الناخبين من الرجال والسيدات والشباب وكبار السن، للإدلاء بأصواتهم، في ثانى أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك فى الدقائق الأخيرة من التصويت، وسط حراسة أمنية مشددة من رجال الجيش والشرطة.

وتجمع العشرات من الناخبين أمام لجان الانتخابات، للمطالبة بنزول جميع المواطنين إلى المقار الإنتخابية للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، موضحين أن الدولة نفذت جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة داخل اللجان الانتخابية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدين أن هناك إقبال كبير على التصويت قبل إغلاق صناديق الاقتراع، لأختيار أول مجلس شيوخ في مصر.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس وتنتهي اليوم، للمصريين في الداخل، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.