السمكة الذهبية تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ بالشرقية

حرصت هند حازم، بطلة الجمهورية في السباحة، للأشخاص ذوي الإعاقة، الشهيرة بـ"السمكة الذهبية"، على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وشاركت "السمكة الذهبية" في عملية التصويت في محافظة الشرقية.

وهند فتاة في الثلاثينات من عمرها، أصيبت في حادث فقدت على أثره الحركة، وتحدت الظروف لكي تثبت نفسها حتى أصبحت بطلة الجمهورية فى السباحة وحصلت على 7 بطولات متتالية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في التاسعة صباحًا، ويستمر العمل داخل اللجان حتى التاسعة مساءً.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.