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سيدات الخصوص يتوافدن للإدلاء بأصواتهن في انتخابات "الشيوخ"  

كتب:

حسن صالح
07:04 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
اقبال سيدات الخصوص

اقبال سيدات الخصوص

شهدت لجان مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، إقبالًا شديدًا من السيدات مع غروب شمس، للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس "الشيوخ".

فيما أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية انتظام العملية الانتخابية دون حدوث ما يعكر صفوها، مشيرًا إلى أن نسبة الإقبال في زادت في الساعات الأخيرة بعد انكسار موجة الحر.

واستعدت محافظة القليوبية لانتخابات مجلس الشيوخ بتجهيز 532 مركزًا انتخابيًا، و689 لجنة فرعية، ولجنة عامة واحدة بمدينة بنها، لاستقبال 3 ملايين و255 ألف ناخب على مستوى المحافظة.

 

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